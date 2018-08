“Svegliati tesoro..” ma lei non risponde: 19 enne Muore nel sonno. Lo strazio dei Genitori.

Era uscita per una serata con degli amici e al rientro si era messa a dormire tranquillamente nella sua stanza senza segnalare alcun tipo di problema ma quando i genitori sono andati a svegliarla, la mattina successiva, la giovane non ha più risposto: era già cadavere. Così è stato scoperto lunedì mattina il corpo senza vita di Anna Boscolo Berto, 19enne residente a Sottomarina, Chioggia, nella città metropolitana di Venezia, la cui morta è diventata un mistero. Quando hanno capito che quello della ragazza era un sonno senza risveglio, i genitori della giovane, sconvolti, hanno chiamato subito i soccorsi medici ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, per lei purtroppo ormai non c’era più nulla da fare.

Il ritrovamento

Secondo i primi esami la giovane era già morta da alcune ore prima del ritrovamento anche se sembrava dormire profondamente. Sul posto quindi sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Chioggia e del caso è stata informata anche la procura di Venezia che ha avviato immediatamente una indagine sull’accaduto. Dopo il sopralluogo in casa della giovane in cerca di indizi, gli investigatori hanno deciso di ascoltare tutti gli amici con la quale era uscita poche ore prima del decesso per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della 19enne. Il pubblico ministero Stefano Buccini comunque ha immediatamente disposto anche l’autopsia sul cadavere, che sarà eseguita nelle prossime ore, i cui risulti daranno sicuramente una svolta agli accertamenti investigativi. Anna Boscolo Bertolo, che studiava all’Università di Padova, aveva abitato per alcuni mesi proprio a Padova per poi tornare a Sottomarina dove era molto conosciuta per le numerose attività che svolgeva. Come racconta la Nuova Venezia , infatti, la 19enne era molto attiva. Aveva partecipato al progetto radiofonico dell’istituto superiore dove aveva studiato e nel 2012 aveva partecipato anche ai campionati mondiali di kickboxing in Slovacchia. Lascia i genitori e un fratello