Svetlana Sapogova una donna di soli 41 anni ha avuto un destino davvero amaro. E’ morta in Russia, suo paese di origine in modo atroce. Ha perso la vita dopo essere stata violentata con un cric, così come riporta The Sun. Il suo ventre è stato squarciato dal suo assassino, un uomo di 19 anni che ha confessato l’omicidio.

Le ha dato un passaggio: morte per Svetlana Sapogova

I due si sarebbero incontrati ad un funerale e il ragazzo le ha offerto un passaggio. Ma la situazione è degenerata fino ad arrivare allo stupro. Il corpo è stato trovato da un passante che ha chiamato la polizia e i paramedici. A niente sono serviti i tentativi di salvarla. Svetlana ha perso tre litri di sangue ed è morta per l’emorragia. La vittima aveva due bambini di 13 e 11 anni.