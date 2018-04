Sviluppo Campania. I contratti ben pagati della partecipata per la comunicazione: ecco i nomi

Sviluppo Campania. I contratti ben pagati della partecipata, ecco i nomi

Sviluppo Campania è una società in-house della Regione Campania. L’obiettivo della partecipata è concorrere, sulla base delle direttive della Regione, all’attuazione di piani, programmi, progetti e strumenti finalizzati a favorire, promuovere lo sviluppo del sistema territoriale regionale. Da qualche giorno la partecipata ha attivato sei contratti, senza chiamata pubblica che non dureranno oltre i tre mesi. Gli incarici vanno dall’analisi funzionale di applicativi, app e piattaforme multimediali alla traduzione e conversazione con i partner stranieri a supporto della preparazione delle attività fieristiche. I nomi sono: Luisa Marro (Traduzione e conversazione con i partner stranieri a supporto della preparazione delle attività fieristiche e durante lo svolgimento delle manifestazioni; attività di interpretariato e di pubbliche relazioni per iniziative di tipo istituzionale e per iniziative che coinvolgono gli operatori internazionali del settore) riporta stylo24.it del direttore Di Meo. Il compenso della Marro è super per due mesi percepirà 6 mila e 600 euro. Gli altri operatori scelti sono:Piattari Pierpaolo, Giovanni Sapere, Antonio Magliulo, Orlando Napoli, Federico Festa.