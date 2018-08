SVOLTA CASO BAILO. L’ex amante confessa: «L’ho uccisa io, è quello che si meritava. E’ al sicuro nella nostra casa»

SVOLTA CASO BAILO. L’ex amante confessa: «L’ho uccisa io. E’ solo mia ed è al sicuro nella nostra casa»

Manuela Bailo è stata uccisa dall’ex amante. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L’uomo ha confessato e ha indicato il luogo in cui ha sepolto il cadavere della donna sparita nel nulla tra il 29 e il 31 luglio. Il corpo di Manuela Bailosi trova nel giardino di una cascina nelle campagne di Azzanello, in provincia di Cremona, ed è lì che si stanno concentrando gli scavi per ritrovarlo. L’auto della giovane donna è già stata ritrovata.

I fatti

La scomparsa di Manuela risale a sabato 29 luglio, quando la donna ha lasciato in auto la casa che ancora condivideva con l’ex fidanzato, ora convivente. La sua auto, una Opel corsa a tre porte grigio metallizzata, è stata ritrovata dopo la confessione dell’ex amante.