Tacchinardi nuovo tecnico del Lecco

LECCO, 28 GEN – Alessio Tacchinardi, ex giocatore pluriscudettato della Juventus e ora allenatore, è il nuovo tecnico del Lecco, settimo nel girone B della serie D. La decisione è stata presa oggi dal presidente bluceleste Paolo Di Nunno, a conclusione della partita casalinga persa dal Lecco per 0-1 contro la Virtus Bergamo. Alessio Tacchinardi, che lavorava come opinionista televisivo, sulla panchina del Lecco prende il posto dell’esonerato Alessio Delpiano che guidava la squadra dall’inizio del campionato.

