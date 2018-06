“TAGLIAMO LA GOLA A LEI E SAVIANO”. LA BOLDRINI:”TUTTA COLPA DI SALVINI, LO DENUNCIO…”

Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l’odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c’è un’altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a scappare perché incapaci di gestire le situazioni che creano con le loro sparate. Leggete questo articolo, adesso il leghista chiede scusa per paura che io lo denunci. Come accaduto a quanti mi hanno riservato minacce e insulti, anche lui sarà querelato. #risorseSalviniane».

IL POST

Su twitter Laura Boldrini, L’ex presidente della Camera fa riferimento ad un odontotecnico del capoluogo piemontese che sempre su twitter aveva scritto, poi cancellandolo, «tagliamo la gola a Boldrini e Saviano».