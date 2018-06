“Taglierò i soldi per gli immigrati…” arriva il primo annuncio del Ministro Salvini. «Volevo essere nella mia terra, tra le mie montagne, nella mia Lombardia – afferma Matteo Salvini – anche se il mio impegno da ministro sarà quello di garantire la sicurezza a 60 milioni di italiani». Inizia così il su primo discorso da quasi ministro Matteo Salvini che ha tenuto ieri sera in arrivo da Roma dopo la fumata bianca. «Ho già parlato con il ministro dell’Economia. Gli ho detto che bisogna prestare attenzione ai 5 miliardi di euro che spendiamo per mantenere gli immigrati. Mi sembrano un po’ troppi, ci vuole una bella sforbiciata. Sogno un Paese con qualche tassa in meno e molta sicurezza in più. Basta ad uno Stato che porta via agli artigiani il 70% di quello che guadagnano. Voglio la chiusura di tutti i contenziosi sulle cartelle elettorali. Ci sarà un ministro per i disabili troppo spesso dimenticati in questo Paese. Voglio un Paese in cui la mamma si chiama mamma e il papà, papà. Basta genitori 1 e 2, basta fritti misti».