ROMA, 2 MAR – “Ho sempre fatto tutto per amore della mia patria, sono italiano e ne sono fiero. Se la mia patria dovesse avere bisogno di me io sono disponibile”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, sottolineando che “poi la decisione spetta ai cittadini e al capo dello Stato”. “Se non sarà così – ha aggiunto – continuerò a fare il presidente del Parlamento europeo.

2018-03-02_1021649988