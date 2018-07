4cLegal Academy è un nuovo talent destinato a tutti coloro che hanno il sogno di intraprendere la carriera legale.

L’obiettivo degli autori, uno dei quali ha lavorato anche per il celebre programma televisivo X Factor, è quello di dimostrare come il mercato legale non debba essere necessariamente serio, noioso e ingessato, ma che possiede anche lati moderni e stimolanti, pieni di speranza e ambizione.

Come funziona il talent

4cLegal Academy si configura come una vera e propria selezione, dalla quale usciranno vincitori soltanto 5 talenti: tuttavia, alla fine del percorso, uno soltanto sarà il vero talento del mercato legale.

Nel corso dei mesi si andranno a creare dei legami tra i candidati e prestigiosi professionisti del contesto legale: da questi ultimi, i partecipanti potranno acquisire insegnamenti, conoscenze ed esperienze da utilizzare nella loro futura carriera.

Attraverso i canali social, verranno resi noti i progressi e le vicende sia dei futuri avvocati che dei, già confermati, professionisti del settore: attraverso questa web serie, dunque, si scopriranno vari aspetti del mondo legale.

Requisiti e selezione

Per poter partecipare a 4cLegal Academy è necessario che il candidato sia in possesso di determinati requisiti, tra i quali:

Neolaureato in giurisprudenza;

Massimo 26 anni di età;

Ottime capacità comunicative.

Coloro che sono interessati potranno inoltrare la propria candidatura fino al 14 settembre 2018, all’indirizzo indicato nel bando dell’iniziativa presente sul sito di 4cLegal Academy, e la domanda dovrà necessariamente contenere:

curriculum del candidato;

video in cui il candidato sorride;

video breve in cui il candidato parla di sé e del proprio corso di studi, nonchè dei motivi per i quali dovrebbe essere scelto per il talent.

La selezione, che verrà effettuata da alcuni esperti del contesto legale, terrà conto di specifici aspetti come le abilità dialettiche del neolaureato, le esperienze lavorative svolte, i suoi risultati scolastici, eventuali esperienze all’estero.

I cinque candidati selezionati alla fine verranno contattati dalla redazione e potranno accedere alla fase di formazione, che si svolgerà a partire dal 10 ottobre 2018.

Tale corso di formazione avrà una durata di due settimane e si svolgerà presso gli studi legali e le aziende che partecipano a questa iniziativa. Alla fine di questo percorso, sulla base del giudizio elaborato dai docenti e successivamente ad un colloquio finale, sarà scelto il vincitore della prima edizione.