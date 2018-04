Tangenti:assessore minacciato testimonia

BARI, 18 APR – “Mi consegnarono una busta con 2 mila euro in contanti promettendomi altri ‘ricordini’ se li avessi agevolati”. L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), Austacio Busto, destinatario nei giorni scorsi di una lettera di minacce in greco antico, ha testimoniato oggi in Tribunale a Bari nel processo per corruzione contro l’ex sindaco di Altamura Giacinto Forte, e l’imprenditore Michele Fatigati. Busto in passato ha denunciato diversi tentativi di corruzione da parte di imprenditori e ritiene che quelle minacce siano legate alla sua attività amministrativa. Oggi ha raccontato di un tentativo di corruzione che avrebbe subito da parte dell’ex vicesegretario cittadino del Pd di Acquaviva, Roberto Ottorino Tisci, e dell’imprenditore Bertin Sallaku (entrambi hanno chiesto di patteggiare). Busto ha ricordato che dopo un cena in cui si parlò dell’appalto per il depuratore di Acquaviva, i due gli diedero 2000 euro promettendogliene altri se l’appalto fosse andato a buon fine.

