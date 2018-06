LO SFOGO DI ANNA TATANGELO FA PREOCCUPARE TUTTI:”NON SO PERCHÉ MA SENTO UN CERTO….”

«Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse», dopo un periodo lontana dalla musica Anna Tatangelo è tornata col singolo “Chiedere scusa” parte del nuovo disco “La fortuna sia con me”.

La cantate palra di se

La separazione dal collega Gigi D’Alessio, la partecipazione a “Masterchef Celebrity”, molti cambiamenti in poco tempo: «Per me non è difficile, ma quando sento nominare la “Tatangelo” avverto subito un certo distacco. Faccio fatica a capire il perché, ma poi penso che una parte dei mass media ci abbia messo il carico. Sono stata raccontata, negli anni, in un modo non sempre veritiero e questo, molto probabilmente, non ha fatto bene né a me, né alla mia immagine. Però, grazie al cielo, c’è tantissima gente che è riuscita ad andare ben oltre».

Fonte: Leggo