Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli domenica13 maggio alle 18.30 il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli direttamente dal San Carlo con “Noi per Napoli” in Concerto

Nuovo appuntamento al teatro Mario Scarpetta di Strada Provinciale Madonnelle a Ponticelli domenica13 maggio alle 18.30 con il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli. Gli apprezzati e popolari artisti del Teatro San Carlo che con il titolo “Noi per Napoli in Concerto” porteranno nell’accogliente sala gestita dall’ Associazione Partenope presieduta da Giovanni Vigliena, i brani più belli di tutti i tempi della canzone classica napoletana, dell’operetta e della lirica. Tra arie senza tempo come Ti che m’hai preso il cuor ed E’ scabroso le donne studiar ed ancora, canzoni mito come “Torna ‘a Surriento e ‘O sole mio, a completare il tutto, l’accompagnamento del maestro Keith Goodman e gli interventi e gli aneddoti del giornalista Giuseppe Giorgio. Uno spettacolo musicale adatto a tutta la famiglia che al Teatro Mario Scarpetta di Ponticelli (prenotazioni allo 0817745333) metterà tutti d’accordo sulla bellezza del canto e la grandiosità della musica.