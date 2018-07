Gelosia malata: picchia e costringe al moglie a tenere una telecamera

Minacce, pedinamenti, la gelosia malata era diventata pura ossessione per un uomo che, da più di un anno, aveva iniziato a picchiare la moglie con assidua violenza. Scenate di follia e ossessione che si ripetevano anche davanti alla loro figlia di 10 anni.

Aveva deciso di azionare una telecamera per controllare la moglie

L’uomo, raggiunta la pazzia ossessionato da possibili tradimenti, aveva fatto installare in casa una telecamera nascosta per spiarla. A causa di questo ultimo provvedimento, i carabinieri di Treviglio (Bergamo) i hanno allontanato da casa un uomo di 35 anni, di origini campane e da tempo residente a Verdello . Per lui è stata eseguita un’ordinanza cautelare applicativa del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la moglie, sua coetanea.

La povera ragazza, come ha dichiarato agli agenti, ha subito per mesi vessazioni di umiliazioni, botte e minacce, anche con l’utilizzo di armi bianche. Dopo la decisione di azionare la telecamera da parte dell’uomo, la donna ha deciso di sporgere denuncia.