Telefona alla candidata nella cabina elettorale: «Come devo votare?» E’ accaduto nel napoletano e precisamente a Quarto. Mentre era in cabina elettorale ha telefonato a una candidata per chiederle indicazioni su come votare. Sentendolo parlare però il presidente di sezione e gli scrutatori hanno chiamato i carabinieri e gli hanno preso il telefono, sequestrato poi dai militari. L’uomo non sarebbe nuovo alle forze dell’ordine, portato via e denunciato. La scheda è stata annullata.