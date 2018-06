Telefonate Gratis per le Famiglie povere: arriva la novità dell’Agcom per i bisognosi.

La novità: telefonate gratis per famiglie povere

L’idea è del Garante per le Comunicazioni che ha introdotto la novità per tutte quelle famiglie italiane in condizioni di disagio economico. Un bonus di 30 minuti che ogni mese permetterà ai nuclei familiari più svantaggiati di effettuare chiamate gratuitamente verso fissi e cellulari.

Il bonus

Il funzionamento è semplice, ogni mese scatteranno in automatico i minuti gratis ma ovviamente bisognerà dimostrare il reddito quindi le reali condizioni di povertà. Per ottenerlo basta provare il reddito basso tramite il certificato Isee; la condizione di povertà scatta se il reddito annuale è inferiore a 8.112,23 euro, quindi bisogna rispettare questo paletto per chiedere la tariffa scontata a Tim.

Altre novità

L’Agcom ha confermato lo sconto del 50% sul canone di abbonamento che non deve superare 9,50 euro mensili in base a quanto stabilito dalla delibera 258 del 2018, la quale ha semplificato le regole sul reddito basso. Per condizione di povertà relativa si fa riferimento all’Isee e alla cifra suddetta che non deve essere superata, in precedenza si faceva riferimento al possesso di pensioni sociali o di invalidità o di capifamiglia disoccupati.

Fonte: Investireoggi