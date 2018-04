TEMPO D’ESTATE EVENTO CERRONE

Grande successo per “Tempo d’Estate”, il Fashion Event svoltosi lo scorso week

end nell’elegante Atelier “Cerrone” nel cuore della città di Avellino. Deus ex

machina della kermesse che, in uno spazio di oltre 1000 mq dedicato

esclusivamente al look sia della donna che dell’uomo, ha accolto con champagne

e delicati finger food tanti esponenti del bel mondo campano, Tersige Cerrone,

“farmacista per caso”, esperta creatrice di moda, che vanta un know how di

grande valore, spaziando con professionalità tra passerelledi grande risonanza

dal Louvre di Parigi ad Alta Roma Moda. Avellinese d’origine, seppure

cresciuta a Napoli dove ha frequentato scuole di èlite e la Facoltà di Farmacia

dell’ Università Federico II, Madame Cerrone ha voluto presentare alcuni capi

della collezione Primavera Estate 2018 del Brand “Cerrone” ai suoi più

affezionati clienti in un contesto di alto profilo che ha visto rappresentare una

magica fusione tra l’arte e la moda, intendendo quest’ultima come la forma più

evoluta di espressione in continuo divenire. A tal fine la vulcanica Tersige ha

individuato come visual identity dell’evento un dipinto tratto dalla scenografia

realizzata dall’artista Gennaro Vallifuoco per l’opera “L’Heure Espagnole” di

Maurice Ravel, rappresentata all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il

mood del defilè è stato la “Rinascita” intesa come ritorno alla vita, come

rinnovamento dell’essere in ogni sua forma, mentre il must della collezione è “il

floreale” con una tavolozza colori che va dal rosa al celeste polvere. In passerella

capi esclusivi destinati ad una donna che ama essere a la page in ogni ora del

giorno: eleganti mise di pizzo sangallo o di piquet total white accostati ad

accessori e soprabiti coloro tabacco, mise spiritose rosse e blu stile marinaro od

in tessuto fiorato stampato per la città, gonnellone e camice “pirata” per atolli

alla moda come Cavallo e Panarea. Il pomeriggio richiede uno look un po’ più

sobrio ma egualmente osè per le giovanissime, mentre la sera si fa

particolarmente preziosa con stupendi abiti “sirena” avvolgenti o con corpetti

avvitati che segnano il punto vita per dare poi spazio a amplissime gonne alla

caviglia I tessuti utilizzati sono la seta, il mikado, il raso, il taffetà. Protagonista

dell’applauditissimo defilè anche la pelliccia, con una preview della prossima

stagione Autunno Inverno 2018/19, caratterizzata da un’originale mixage di

materiali diversi quali il montone, il persiano, il visone. Particolarmente

apprezzato un maxi soprabito smanicato di puzzola, pregiatissimi persiani

realizzati con una tecnica particolare quali il persiono “piombo” ed il persiano “

bronzè Annunciate grandi novità per l’azienda Cerrone quali il restyling del

marchio e l’istituzione di una fidelity card la “Cash Back World” al fine

acquisire una clientela selezionata e particolarmente sensibile a tutte le fashion

news