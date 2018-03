Tenta di dare fuoco a donna, arrestato

CALTANISSETTA, 18 MAR – Un uomo di 52 anni ha tentato di dare fuoco alla compagna cospargendola di carburante dopo averla picchiata in piazza della Repubblica a Caltanissetta. Maurizio Salute è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni personali e porto di coltello. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati chiamati da alcuni testimoni dell’aggressione. E’ stata la stessa vittima a raccontare ai poliziotti quanto accaduto e fornito indicazioni per rintracciare l’uomo che nel frattempo si era allontanato con la sua auto da cui era stata fatta scendere con calci e pugni e tirandola per i capelli. Non contento Salute prima di andare via le aveva cosparso di alcool il viso. L’indagato è stato accompagnato a casa e messo ai agli arresti domiciliari. La donna è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e ha denunciato il suo aggressore. La prognosi prescritta dai medici è stata di cinque giorni.

2018-03-18_1181766614