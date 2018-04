Tenta suicidio, salvato per le gambe

ROMA, 18 APR – Si lascia cadere nel vuoto ma gli agenti di polizia lo afferrano per le gambe e lo portano in salvo. Questa la scena alla quale hanno assistito ieri decine di persone in via Lorenzo il Magnifico, a due passi da piazza Bologna, nel quartiere universitario di Roma. Un 26enne di origine straniera era salito sulla terrazza condominiale e poi sul cornicione del palazzo minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le Volanti della polizia e gli agenti dei commissariati Porta Pia e San Lorenzo che per raggiungere il giovane sono dovuti salire sulla terrazza del palazzo accanto. Poi, approfittando di un attimo di distrazione gli agenti hanno provato ad avvicinarsi ed il giovane a quel punto si è lasciato cadere, subito afferrato e trattenuto per le caviglie dai poliziotti che sono riusciti alla fine a trarlo in salvo. Una volta in sicurezza, l’uomo è stato portato all’Umberto I, dove è stato sottoposto a Tso. Gli agenti hanno riportato contusioni per 10 giorni di prognosi.

