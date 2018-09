Tentano di rapinare un anziano, ma l’uomo beffa i ladri e li fa arrestare. Lo stratagemma è geniale

Uno stratagemma geniale ha consentito ad un anziano turista di 88 anni di evitare una rapina e di far arrestare due malviventi. Questo quanto accaduto a Napoli ad un uomo tedesco che ieri sera stava passeggiando per piazza Garibaldi, quando è stato affiancato da due persone. Uno dei due ha finto di urtare casualmente il turista, distraendolo: l’altro ne ha approfittato per infilare una mano nella tasca dei pantaloni dell’anziano, cercando di estrarre uno smartphone.

La trovata geniale

Il telefonino è però rimasto ciondolante dalla tasca del turista: l’88enne lo aveva infatti assicurato con una cordicella alla cintura dei pantaloni. Probabilmente però lo stratagemma non sarebbe servito a niente se in quel frangente non fossero intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno assistito a tutta la scena e non appena sono entrati in azione sono intervenuti, bloccando i due ladri e arrestandoli subito dopo.

fonte: Fanpage