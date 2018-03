Termina campagna elettorale,confronto tv

ROMA, 2 MAR – Si chiude oggi la campagna elettorale, tra comizi finali e il confronto Tv alla Tgr Lazio tra i candidati alla presidenza della Regione Lazio. Alla registrazione non ha preso parte la candidata del M5s Roberta Lombardi. Gli altri otto candidati sono invece in studio. Intanto la Questura di Roma ha messo a punto il piano sicurezza per i comizi di chiusura ribadendo a Forza Nuova, “che tiene i propri eventi di chiusura in quattro distinte piazze, che non saranno consentiti spostamenti con l’esposizione di emblemi in forma eclatante, diffusione di simboli luminosi o slogan in forma itinerante”. Vietate anche le contromanifestazioni all’interno della “green zone”, un’area dove sono consentiti solo comizi.

2018-03-02_1021642776