Terremoto e Paura a Bali. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 è stata registrata sull’isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. La scossa è stata avvertita in tutta l’area interessata. Le autorità, riportano i media locali, hanno diramato un allarme tsunami.

Mentre si attendono informazioni ufficiali sui danni e possibili vittime sui social network i tanto turisti presenti in zona stanno pubblicando sui social foto e video del momento della scossa. Alcuni hotel sono stati evacuati.

Ci sarebbero italiani tra i turisti in fuga.

Le autorità indonesiane, oltre a lanciare l’allerta tsunami, hanno lanciato un appello alla popolazione. «Andate in luoghi ad altitudine elevata, restando calmi e senza entrare in panico», ha dichiarato in tv Dwikorita Karnawati, capo dell’agenzia per meteo, clima e geofisica.

NUOVA FORTE SISIMA SULL’ISOLA DI LOMBOK

Una nuova fortissima scossa di terremoto colpisce l’isola di Lombok, in Indonesia. Il sisma è stato di magnitudo Mwp 6.8 ed è stato registrato alle 19.46 ora locale, quando in Italia erano le 13.46. Dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) arrivano indicazioni precise sull’epicentro della scossa. È stato localizzato a latitudine -8.3, con longitudine 116.4 e ipocentro attestato ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto ha avuto un’intensità maggiore rispetto a quello di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni di luglio, sisma di magnitudo 6.4

