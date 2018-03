Una sequenza di scosse di lieve entità ha interessato la zona Flegrea tra Agnano e Pozzuoli. Le scosse sono state lievissime, ma sono state avvertite distintamente dalla popolazione. L’ultima scossa è stata avvertita alle 14:05 utc. Retenews24 ha sentito l’Osservatorio Vesuviano che ha confermato l’attività. Gli eventi, quasi 30, sono stati tutte localizzate nella stessa zona. “E’ possibile che ci sia – dichiarano dall’Osservatorio- un collegamento con l’attività bradisismica. Anche se è impossibile prevedere con certezza è possibile che ci siano nuove scosse”.

Proprio nel momento in cui eravamo in contatto telefonico con l’Osservatorio, si è registrata una nuova scossa che i tecnici stanno monitorando per analizzarne l’intensità