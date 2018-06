Scossa di terremoto in Campania, panico tra i cittadini. Una scossa che ha fatto fatto tremare i residenti sia del Nolano che della Bassa Irpinia. E’ stato registrato un movimento sismico verso le 15.24 con magnitudo 2,4 ed epicentro a Visciano. Qualcuno è sceso in strada per la paura, ma non si registrano danni.

Fonte: Il Mattino