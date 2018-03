Terremoto: consegnate 3.021 casette

ROMA, 30 MAR – Ad oggi sono stati completati i lavori in 164 aree e sono state consegnate ai sindaci dei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto 3.021 Soluzioni abitative di emergenza (Sae) in 43 comuni. A queste si aggiungono 442 Sae installate ma non ancora consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione; sommate alle casette già consegnate, portano il totale a 3.463 Sae, pari al 94,5% del quantitativo ordinato. In particolare, fa sapere la Protezione civile, sono 1.362 le casette consegnate nelle Marche, 755 nel Lazio, 692 in Umbria e 212 in Abruzzo. Sono in attesa di consegna 330 Sae nelle Marche, 48 in Umbria, 22 in Abruzzo e 42 nel Lazio. Attualmente sono in corso lavori in 42 aree.

