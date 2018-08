Terremoti, l’annuncio mondiale degli esperti per il 2018: ecco cosa potrebbe accadere. – I terremoti sono vibrazioni o assestamenti improvvisi della crosta terrestre, piccoli movimenti sono sempre presenti ma a volte possono mostrarsi intensi se non addirittura distruttivi. In questo 2017 purtroppo non sono mancati sismi piuttosto intensi non solo in Italia ma in gran parte del mondo. Il 2018 potrebbe essere peggio? Secondo due geofisici si. Nei giorni scorsi, durante l’annuale incontro della “Geological Society of America” tenutosi a Seattle, questi geofisici hanno dimostrato che esiste una netta correlazione tra i rallentamenti della rotazione terrestre (del tutto impercettibili) e il numero dei grandi eventi sismici. Ad ogni rallentamento della Terra sembra corrispondere a periodi che hanno visto un aumento globale del numero dei terremoti di magnitudo 7 o anche superiori. Già in un lavoro pubblicato qualche mese fa, gli studiosi avevano dimostrato come i più violenti terremoti sembrino raggrupparsi nel tempo con un intervallo di 32 anni. Quando sarà quindi il prossimo grande terremoto?

Ovviamente non esistono certezze sui terremoti però secondo James Dolan, geologo presso l’Università della California del Sud di Los Angeles, il prossimo grande evento si potrebbe avere presto, nel prossimo anno. A partire da questo anno 2018 il pianeta sembra essere maggiormente soggetto a tali eventi.

Si potrebbero avere 5 terremoti forti in più rispetto ad una media che sembra attestarsi sui 18. Speriamo davvero che non sia questo il destino del 2018