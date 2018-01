Terremoto Eolie- Due scosse di terremoto in meno di venti minuti. I due terremoti sono stati registrati poco dopo mezzogiorno a nord di Alicudi. Le scosse hanno avuto origine a profondità decisamente diverse da quelle dei tanti sismi registrati in mare.

Terremoto Eolie: 2 scosse in pochi minuti

Come riporta l’Ingv, nei pressi delle isole Eolie già questa mattina, alle 8.17, era stata registrata una scossa strumentale, di magnitudo 2.5, epicentro a una quarantina di km da Messina e ipocentro ad una profondità di 131 km, quindi non abbastanza per essere avvertito dalla popolazione.