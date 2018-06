Terremoto, scossa di magnitudo 3.3

E’ stata registrata alle ore 09:40 la scossa di terremoto di magnitudo dall’Ingv di Catania sul versante Est dell’Etna, nella zona tra Zaffarena e Milo. Da quanto affermano gli esperti, il terremoto ha avuto un ipocentro “superficiale”, si parla di una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti dei diversi paesi della zona dell’isola, i quali immediatamente si sono riversati in strada per lo spavento.

Dalle notizie apprese, per ora non si registrano danni a cose o persone.