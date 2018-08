Terremoto Indonesia. Paura per Aldo Montano e la moglie, alloggiavano nell’hotel crollato

Aldo Montano si trova in Indonesia, dove insieme alla moglie Olga Plachina si è trovato a dover vivere l’esperienza del terremoto che ha colpito l’isola di Lombok con ripercussioni anche a Bali. Il campione ha raccontato qyuei momenti di terrore: «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell’allarme tsunami», ha raccontato all’ANSA.

Una notte di grande paura per Aldo Montano alle isole Gili, in Indonesia. Il campione olimpico di scherma, in vacanza dopo avere partecipato ai Mondiali in Cina, si trovava insieme a sua moglie Olga Plachina proprio nella regione dove si è verificato il terribile terremoto di magnitudo 7.0 che ha provocato oltre 140 morti e centinaia di feriti.