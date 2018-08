Terremoto di magnitudo 4.6 registrata ad Ustica alle ore 8.29.

Stando ai dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 4.6 sulla scala richter, con ipocentro decisamente profondo, fissato a ben 530 km di profondità. Epicentro individuato nel cuore del mar Tirreno, circa 120 km a nord di Palermo, 60 km da Ustica e circa 200 km dalla Calabria, ma in questi casi l’epicentro perde importanza vista l’enorme profondità del sisma.

Questo terremoto è avvenuto sotto la crosta terrestre, esattamente nell’area di transizione tra Mantello superiore e Mantello inferiore (quest’area va più o meno dai 410 ai 660 km di profondità). Grazie a questa profondità così elevata il terremoto non è stato avvertito in nessuna località del sud Italia perchè le onde sismiche sono state costrette a percorrere una strada enorme prima di giungere in superficie, perdendo quasi tutta la loro energia.