Terremoto di magnitudo 4.6 nel Maceratese, ci sono crolli

Torna la paura in provincia di Macerata. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Le persone si sono riversate in strada. Crollato piccolo campanile chiesa Muccia. Sindaco di Muccia, niente danni alle Sae “Le casette Sae non hanno riportato nessun danno”. Lo dice il sindaco di Muccia all’ANSA sul posto. “Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di emergenza – spiega – non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti”. E la conferma arriva anche da alcuni cittadini che ci vivono: “Abbiamo avuto molta paura, ma nessun danno”. Alle 6,49 invece un’altra scossa è stata avvertita nell’Aquilano ad Ocre, l’Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.3.

In due ore oltre 20 scosse con magnitudo superiore a 2 si sono verificate nella zona colpita dal sisma di questa mattina all’alba, con epicentro a pochi chilometri da Muccia. Secondo l’elenco dell’Ingv, sono state due le scosse con magnitudo 3.5, mentre le altre sono comprese da 2 a 2.6. Ma lo sciame sismico ha visto anche una trentina di scosse di minore intensità, tra lo 0,9 e l’1,9.