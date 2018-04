Terremoto, la terra trema ancora in Abruzzo e Marche

La terra continua a tremare. Nella notte due scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv in Abruzzo e nelle Marche. Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq). Alle 3.22 la terra ha tremato nelle Marche, dove un terremoto di magnitudo 2.4 si è verificato nella zona di Pieve Torina, in provincia di Macerata come riporta Leggo. Non si registrano crolli.