La terra trema, sisma di magnitudo 6.4: tragico il bilancio

Dieci tragici secondi in cui la terra ha tremato senza pietà. Una magnitudo di 6,4 ha colpito mortalmente una decina di persone e ferite 40. Ad essere sconvolta è l’isola indonesiana di Lombok, come rivela il Geological Survey degli Stati Uniti. I morti e i feriti sono stati colpiti da lastre di cemento cadute dagli edifici durante la terribile scossa. Attualmente, non si segnalano danni o vittime che hanno coinvolto l’isola di Bali

Danneggiati molti edifici.

Cresce la paura per la zona chiamata “Cintura di fuoco”, area di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico. Danneggiati molti edifici, molti residenti hanno cercato la fuga per strada e nei campi. Ad essere colpito l’ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, prontamente chiuso per pericolo di frane.