Terribile incidente frontale tra due auto: niente da fare per una donna

Terribile frontale nel pomeriggio di ieri sulla statale 172, all’altezza della Selva di Fasano, in provincia di Brindisi. Coinvolte due auto, una Fiat Idea ed un’Audi, scontratesi per motivi ancora da accertare.

La dinamica

Alla guida della Fiat Idea c’era una donna, Maria Simeone di 57 anni, che in seguito allo scontro ha perso la vita. La donna era originaria di Locorotondo, in provincia di Bari, e rientrava dal lavoro. A bordo dell’altra auto c’era invece un’intera famiglia, padre, madre e figlio, trasportati tutti all’ospedale di Brindisi. Si tratta di una famiglia di origini inglesi, ma residente in Valle d’Aosta.