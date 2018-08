TERRIBILE INCIDENTE. Si schianta contro la recinzione, aveva solo 23 anni…

Stava rincasando dopo una serata trascorsa in giro insieme ai suoi amici, ma a poche decine di metri da casa il suo viaggio si è tragicamente interrotto. Nicola Battaglini, 23 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto alle cinque del mattino di domenica. Il giovane di Mugnano, Perugia, per cause ancora da accertare è finito con la sua auto contro la recinzione del supermercato dove lavorava. Immediate sono arrivate le segnalazioni dell’incidente a 118, carabinieri e vigili del fuoco ma purtroppo i soccorsi per il giovane automobilista sono stati inutili. Sotto choc le comunità di Mugnano e delle zone circostanti. Il “Batta”, così lo chiamavano gli amici, arrivava da una famiglia molto conosciuta: intorno ai genitori, entrambi dipendenti comunali, c’è l’intera amministrazione cittadina. “Vogliamo essere vicini ai familiari di Nicola in questo momento drammatico – così il sindaco –, seppur incapaci di lenire il loro grande dolore, nel ricordo che molti di noi hanno e che preserveranno per sempre di questo ragazzo prematuramente strappato alla vita e alla gioia dei suoi anni”.

fonte: Fanpage