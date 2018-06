TERRIBILE SCHIANTO IN STRADA, NON C’È STATO NULLA DA FARE. SONO MORTI SUL COLPO.

Un terribile incidente, un vero e proprio schianto che ha lasciato l’intera cittadina senza parole. Tragico il bilancio: c’è un altro morto, una ragazza di Castellamonte (Torino), Naika Satta, 34 anni; e un ferito, Andrea Figus, di 30 anni, anche lui di Sanluri. I ragazzi viaggiavano a bordo di una 500 quando – per cause ancora da accertare – sono finiti fuoristrada. Il sinistro è avvenuto nella zona industriale. Naika sarebbe morta sul colpo mentre l’altro è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino. Ma per Alberto non c’è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione dei medici. Un terzo passeggero ha riportato ferite che non sembrano essere preoccupanti.Sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine, atte a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

LO SCHIANTO

L’improvvisa dipartita del giovane di Sanluri ha gettato nello sconforto un’intera città. In tanti stanno scrivendo sui social numerosi messaggi di cordoglio anche sui social network, per ricordare un’ultima volta Alberto. “In un attimo mi sono riapparsi tutti i dolci ricordi che ho di te. Ti ho visto percorrere i primi anni e in questo momento non mi viene nulla da dire: ho solo tanta rabbia. Perché, signore benedetto, perché? Ieri ti ho visto mano nella mano con la bimba. Voglio ricordati così, angelo bellissimo”, scrive una cara amica sulla sua bacheca di Facebook. Anche la notizia del decesso di Naika Satta ha fatto rapidamente il giro della Sardegna e del Conovese, in provincia di Torino.