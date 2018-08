TERRIBILE SCONTRO FRONTALE TRA AUTO. Muore sul colpo donna 50enne!

Altra tragedia lungo le strade italiane. Una donna di 50 anni, di origini romene, residente a Lecce è stata coinvolta in un gravissimo incidente, ieri pomeriggio, a Viareggio: si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. La donna ha perso la vita in seguito alle ferite riportate. L’altra auto, uscita dal casello, ha invaso le corsie opposte, forse per una distrazione. Il tablet del conducente è stato sequestrato dagli agenti della Polstrada.

Altri feriti

Altre quattro persone sono rimaste ferite. Una è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Gli altri 3 feriti sono stati trasferiti all’ospedale Versilia: uno in codice rosso – a causa di un grave trauma toracico – ma non sarebbe in pericolo di vita, gli altri due in codice giallo.

