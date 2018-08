Tragedia in Cina, dove 18 persone hanno perso la vita in seguito a un incendio divampato in un hotel della città di Harbin. Le fiamme sono scoppiate nel Beilong Hot Spring Hotel; un soccorritore del centro emergenze della città ha confermato che i deceduti sono 18 senza aggiungere dettagli sulla presenza di feriti. Ai vigili del fuoco sono state necessarie più di tre ore per spegnerle.

Aperta inchiesta

Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause dell’incendio, che si aggiunge a una sequenza di roghi che stanno colpendo strutture cinesi. A novembre un rogo dovuto a un guasto nell’impianto elettrico di un appartamento a Pechino, ha provocato la morte di 19 persone. Nel 2010 furono 58 le vittime in una torre-appartamento a Shanghai. Casi simili, spesso senza vittime ma con numerosi feriti, si sono registrati frequentemente nel paese e rappresentano un serio problema per le autorità.

fonte: Fanpage