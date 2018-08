TERRIFICANTE. Ucciso e gettato nel canale a 9 anni. Scoperto l’omicida!

L’11 marzo 1984 fu scoperto, dopo due giorni di ricerche nei dintorni della città di Humberside, il corpo senza vita del piccolo di nove anni Christopher Laverack. Il caso fu subito etichettato dalla polizia britannica come omicidio, ma le indagini per lungo tempo non hanno trovato un colpevole. Solo 28 anni dopo si è scoperto che il carnefice era lo zio, ormai già morto. Come ricostruito dalle indagini, il bimbo era stato vittima di abusi sessuali e picchiato a morte con un oggetto contundente ma ci son voluti quasi tre decenni per stabilire che lo zio era il colpevole.

fonte: Fanpage