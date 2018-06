TERRORE IN ITALIA, BRUCIA PALAZZO IN CENTRO: CI SONO PERSONE INTRAPPOLATE. Paura nella Capitale. Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l’incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico. C’è una donna rimasta ustionata e trasportata in ospedale in codice rosso nell’incendio divampato in un palazzo al centro storico di Roma. Lo stabile in cui è divampato l’incendio e uno accanto sono stati evacuati dai vigili del fuoco.