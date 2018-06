Terrore in strada, assalto a furgone portavalori. Alle 7 di questa mattina un furgone portavalori sarebbe stato preso di mira da ben quattro banditi nei pressi dell’Aurelio a Roma: bottino di un milione e mezzo di euro. Il colpo è stato messo a segno davanti a decine di automobilisti in via Aurealia davanti al “Doc” in via Aurelia 1287 mentre il mezzo blindato della Sipro stava per fermarsi davanti al supermercato per ritirare l’incasso settimanale. Stando a quanto ricostruito al momento i quattro banditi a volto coperto sono entrati in azione con mitragliette e fucili a pompa. I tre vigilantes sono stati minacciati e disarmati, poi la fuga della banda con i sacchi pieni di contante a bordo di un Fiat Doblò con targa tedesca.