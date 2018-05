Eboli, crolla tetto della scuola materna: tre alunni in ospedale

Attimi di terrore questa mattina, in Piazza della Repubblica ad Eboli, dov’è crollata una parte interna del solaio della scuola appartenente al l ° Circolo Didattico “Borgo Vincenzo Giudice”. Nel cedimento sono rimasti feriti tre alunni che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. La notizia è riportata da salernotoday (foto di repertorio)