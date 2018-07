Adesso è i prognosi riservata, il ragazzo di 19 anni di cui non sono state rese note le generalità che è stato accoltellato a Milano nelle prime ore del mattino. Ancora non sono chiare le dinamiche del folle gesto, si pensa ad una lite dopo una serata trascorsa in discoteca.

Indagano le forze dell’ordine.

Condotto all’ospedale di Niguarda del capoluogo lombardo, il ragazzo è sotto le cure e osservazione dei medici. Intanto, si indaga per capire i fautori del gesto inconsulto.