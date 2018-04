Terrorismo: Halili, voglio vita onesta

TORINO, 19 APR – “Io desidero solo vivere tranquillamente e onestamente, mantenendomi con il mio lavoro. Nella quotidianità mi comporto così. Le mie letture su internet non c’entrano nulla”. Sono di questo tenore, secondo quanto si apprende, le dichiarazioni rese oggi a Torino da Halili Ehlmadi, il ventitreenne arrestato il 28 marzo dalla polizia con l’accusa di terrorismo. L’occasione è stata l’udienza in cui il tribunale del riesame ha discusso il ricorso contro la misura cautelare in carcere presentato dal suo difensore, l’avvocato Enrico Bucci. Halili abita a Lanzo (Torino) insieme alla famiglia.

2018-04-19_1191805331