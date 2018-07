+++ Test patente, risposte suggerite via auricolare, ma gli resta resta incastrato nell’orecchio +++

Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato per aver tentato di passare l’esame scritto di scuola guida grazie alle risposte suggerite attraverso un auricolare che poi gli è rimasto incastrato nell’orecchio e che ha reso necessario il suo trasporto all’ospedale San Carlo. È accaduto questa mattina alla Motorizzazione del capoluogo lombardo, in via Cilea.

Gli ispettori

Si sono accorti che l’esaminando era aiutato dall’esterno per superare la prova e al termine è stato invitato a togliersi il dispositivo per sequestrarlo. A quel punto, però, si è accorto di non riuscire a rimuoverlo e – tra l’imbarazzo e l’ironia – ha dovuto chiedere l’intervento proprio degli agenti della Polizia locale. Il giovane è stato accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso dove i medici sono riusciti a estrarglielo con una pinzetta. La prova, tra l’altro, grazie ai suggerimenti era stata superata. (Leggo)