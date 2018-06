SPARA AI TESTICOLI DEL MARITO: IL MOTIVO È INCREDIBILE.

Tutto per un condizinatore. Kimberly Dunn, 35enne americana, ha sparato al marito con un taser, mirando ai genitali, a seguito di una violenta discussione nata dalla vendita di un climatizzatore. La donna aveva provato a dare via su Facebook l’apparecchio, scatenando però l’ira del compagno che l’ha aggredita, così lei per vendicarsi gli ha sparato.

L’accaduto

I fatti si sono svolti nella loro abitazione di Lake City, in Florida, nell’ottobre 2017, ma in questi giorni si sta tenendo il processo a carico della donna. Tutto è iniziato quando il marito, insieme al fratello, è tornato a casa scoprendo che la moglie aveva cercato di vendere l’impianto per l’aria condizionata su Facebook. Tra i due è iniziata un’accesa discussione, tanto che il marito si è persino seduto sul condizionatore per evitare che fosse dato via. La donna ha quindi preso un taser, una pistola che invia scariche elettriche, e ha mirato ai genitali del marito. Nella colluttazione, come riporta anche il New York Post, è stata fermata dal cognato che ha subito chiamato la polizia.

Fonte: Leggo