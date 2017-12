Testo originale Costituzione in Senato

ROMA, 27 DIC – Per la prima volta nei 70 anni della sua storia, il testo originale della Costituzione della Repubblica Italiana torna eccezionalmente per questa giornata nella Sala di Palazzo Giustiniani dove – il 27 dicembre 1947 – fu promulgata dal Capo dello Stato Provvisorio Enrico De Nicola e controfirmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, dal Guardasigilli Giovanni Grassi e dal Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini. Alle 15 di oggi, per speciale concessione della Presidenza della Repubblica, l’esemplare originale del testo ha lasciato Palazzo del Quirinale per raggiungere Palazzo Giustiniani ed essere collocato nella stessa scrivania che ospitò l’atto ufficiale.

