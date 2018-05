“Tfr- Trattamento di fine rapporto”. Arriva all’Augusteo la Social comic comedy di Lello Marangio & Lucio Pierri

Al Teatro Augusteo di Napoli, da mercoledì 2 a domenica 6 maggio 2018, Lucio Pierri, Ernesto Lama, Davide Marotta, Rosaria De Cicco, Yuliya Mayarchuk e Massimo Carrino saranno in scena con lo spettacolo “TFR – Trattamento di Fine Rapporto”, una social comic comedy di Lello Marangio e Lucio Pierri, che ne firma anche la regia.La commedia è offerta in omaggio a tutti gli abbonati del Teatro Augusteo.

Tre operai disposti a tutto pur di salvare il proprio posto di lavoro.Un’imprenditrice che tenta di non far chiudere la sua azienda, che produce pannelli fotovoltaici, ormai sull’orlo del fallimento.Un imprenditore cinese a capo di una cordata, pronto a rilevare l’azienda per trasformarla in un polo industriale orientale.Un europarlamentare colluso con la malavita, che tenta di venderla invece a un gruppo criminale.

Sono i personaggi protagonisti della commedia TFR, una denuncia di connivenza tra politica, imprenditoria e malaffare dove anche gli operai assumono ruoli e posizioni diverse in un plot comico molto articolato e intrigante, che narra quanto sia arduo oggi mantenere il proprio posto di lavoro e vedere riconosciuti i propri diritti, compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

Interpreti e personaggi Lucio Pierri / Michelangelo (Operaio); Ernesto Lama / Francesco (Operaio); Davide Marotta / Teng Tsei Chiang (Imprenditore cinese); Rosaria De Cicco / Dott.sa Borromeo (Proprietaria fabbrica); Yuliya Mayarchuk / Karina (Operaia); Massimo Carrino / On. Casalino (Europarlamentare).Regia di Lucio Pierri. Assistente alla regia Maranta De Simone.