THAILANDIA: QUATTRO RAGAZZINI ESTRATTI VIVI DALLA GROTTA

Sono stati estratti vivi e “in perfette condizioni” quattro dei 12 ragazzini di eta’ compresa tra gli 11 e i 16 anni che, assieme al loro coach di 25, erano intrappolati in una grotta del nord della Thailandia dallo scorso 23 giugno. Ad annunciarlo in conferenza stampa il governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Ossttanakorn, precisando che i giovani sono stati condotti in ospedale per controlli ma “stanno bene”. Al salvataggio hanno partecipato 90 persone, 40 thailandesi e 50 stranieri. Gli altri nove componenti della squadra di calcio sono dentro la grotta. Le operazioni sono state sospese e riprenderanno domattina: Ossttanakorn ha detto che serviranno 10 ore per preparare la prossima missione.