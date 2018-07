“Tutti salvi” la gioia del mondo per il miracolo in Thailandia!

Finalmente il lieto fine: termina con un successo l’operazione di recupero in Thailandia. Sono tutti sani e salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore, intrappolati per 17 giorni nella grotta di Tham Luang. C’è attesa per 3 navy seal e un medico rimasti nella grotta.

Cosa era accaduto

I ragazzi e l’allenatore si trovano a quattro chilometri circa dall’uscita, nella caverna in cui sono intrappolati dallo scorso 23 giugno: saranno fatti uscire oggi, ha spiegato il governatore della provincia del nord del paese, Narongsak Osottanakorn. All’operazione, che è iniziata alle 10,08 (ora locale), prendono parte 19 sommozzatori.

Potranno vedere la finale dei mondiali, anche se solo in tv e non dal vivo, dato che i medici non hanno autorizzato il loro viaggio a Mosca, dove gli aveva invitati il presidente della Fifa Gianni Infantino.

