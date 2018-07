Iniziata operazione in Thailandia, usciranno uno alla volta

Tutto studiato per le operazioni di liberazione per i 12 ragazzi e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Parenti e amici sono stati avvisati circa l’inizio delle operazioni di recupero. Sarà prelevata una persona per volta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava.

Due giorni intensi di metodica attività

Nel pool, 13 divers stranieri e 5 thailandesi.

Due giorni si stima per le attività di recupero che ha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia.